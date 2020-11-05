Cihangir'deki doğalgaz patlaması davası: 4 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Cihangir'deki doğalgaz patlaması davası: 4 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

05.11.2020 11:56
Cihangir'deki doğalgaz patlaması davası: 4 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi, System.String[]

CİHANGİR'de 12 Haziran 2016'da beş katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin iki İGDAŞ görevlisinin 3 yıl 4'er hapis aldığı ve istinaftan bozularak dönen davada, savcı mütalaasını açıkladı.

CİHANGİR'de 12 Haziran 2016'da beş katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin iki İGDAŞ görevlisinin 3 yıl 4'er hapis aldığı ve istinaftan bozularak dönen davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, ev sahibi ve kombis servis yetkilisi sanıkların da içinde bulunduğu 4 sanığın da "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan kombi servis yetkilisi Murat Savaş Polat katıldı. Diğer sanıklar  ev sahibi Pınar Arslantürk, İGDAŞ görevlileri Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir ise duruşmaya katılmadı. Patlama sonucu hayatını kaybeden simitçi Feridun Yükseltürk'ün ve ağır yaralanarak yatağa bağımlı hale gelen taksici Veysi Bulut'u ise avukatları temsil etti.

ŞİKAYETÇİLER: TÜM SANIKLAR CEZALANDIRILSIN

Şikayetçi Veysi Bulut ailesinin avukatı Hasan Pilavcı, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Ölen Feridun Yükseltürk'ün mirasçılarının avukatı Ömer Öksüz de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI TÜM SANIKLARA CEZA İSTEDİDuruşma savcısı esas hakkımdaki mütalaasında, Firuzağa Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonucu dairenin yıkılan duvarlarına ait molozların patlamanın etkisiyle maktül Feridun Yükseltürk'ün üzerine düşerek olay yerinde yaşamını yitirmesine yol açtığını belirtti. Etrafa saçılan molozların taksinin üzerine düşmesi üzerine şoför Veysi Bulut'un yaşamını tehlikeye sokacak derecede ağır şekilde yaralandığı kaydedildi. İstinaf bozma ilamında bilirkişi raporuna göre İGDAŞ'ın bilgisi dışında kombisini değiştiren, süreç içinde gerekli bakım ve kontrolü yapmayan daire sahibi Pınar Arslantürk'ün tali kusurlu, İGDAŞ'a bildirimde bulunmayan kombi servis yetkilisi Murat Savaş Polat'ın tali kusurlu ve iki İGDAŞ görevlisinin asli kusurlu oldukları belirtildiği anlatılarak tüm sanıkların "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

SON SAVUNMALAR İÇİN ERTELENDİMütalaaya karşı söz alan sanık Murat Savaş Polat, "Suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanık avukatları da mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, son savunmalarını hazırlamaları için sanıklara süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, Safir Apartmanı'nın beşinci katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda, evin önünde olan 75 yaşındaki simitçi Feridun Yükseltürk, binadan düşen molozların altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayda taksi şoförü Veysi Bulut ise binadan kopan klima dış ünitesi ve molozların, içinde bulunduğu aracın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. İddianamede, iki İGDAŞ görevlisi, bir teknik servis görevlisi ve evin sahibi hakkında "Taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Haziran 2019'da yapılan yargılama sonucunda, İGDAŞ'da teknisyen olan sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'in "Taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmış, ev sahibi sanık Pınar Arslantürk ve kombi servis yetkilisi Murat Savaş Polat'ın ise olayda taksirlerinin bulunmadığı anlaşıldığından beraatlerine karar verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de yasal ve yeterli gerekçelerle hüküm kurulmadığını belirterek kararı bozmuştu.


Değerli Taş, Doğalgaz, Cihangir, Haziran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cihangir'deki doğalgaz patlaması davası: 4 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor Yükselişini sürdüren gram altın 521 liradan işlem görüyor Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık
Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar         
12:32
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor         
11:36
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı! Arkasından casusluk şüphesi çıktı Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı! Arkasından casusluk şüphesi çıktı         
10:54
Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu         
10:24
İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
10:15
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti         
08:24
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 12:47:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cihangir'deki doğalgaz patlaması davası: 4 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei