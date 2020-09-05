Son dakika haberleri: Cihannüma Derneği Başkanı Konaç'tan Kovid-19 açıklaması - Son Dakika

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fezvi Konaç, vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Konaç, yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasakları, yaşlı ve genç nüfusla ilgili sınırlamalar, adliye ve eğitim alanlarındaki makul tedbirler, test sayısındaki her gün artan performans, yurt içi ve dışı seyahat yasakları ile Türkiye'nin tüm dünyaya örnek bir mücadele örneği sergilediğini anımsattı.

Verilen tüm emeklerin heba edildiği bir süreç yaşandığına dikkati çeken Konaç, bu hafta 8 doktorun ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini aktardı.

İnsanların maske takmayı ihmal etmesini ve düğünlerden geri kalmamasını eleştiren Konaç, "Biz vatandaş olarak devletin merhamet elini teperek, sanki virüsün şamarına yüzümüzü uzattık. Bu yüzden ne kadar acı bir tablo yaşıyoruz, hüzünlenmemek elde değil." ifadelerini kullandı.