Son dakika haberleri: 10 bin 300 TL değerinde çikolata ve cips çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: 10 bin 300 TL değerinde çikolata ve cips çalan hırsızlar yakalandı
02.04.2021 13:58
Edinilen son dakika haberine göre 10 bin 300 TL değerinde çikolata ve cips çalan hırsızlar yakalandı Sivas'ta bir bakkaldan 10 bin 300 TL değerinde çilolata, cips ve sigara çalan 3 hırsız polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı.
10 bin 300 TL değerinde çikolata ve cips çalan hırsızlar yakalandı
SİVAS - Sivas'ta bir bakkaldan 10 bin 300 TL değerinde çilolata, cips ve sigara çalan 3 hırsız polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı.
Olay, geçtiğimiz gün Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Hakkı Özüpek'e ait bakkalda meydana geldi. Polis ekipleri, bakkaldan 10 bin 300 TL değerinde çikolata, cips, sigara ve kasadan 300 TL para çalan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu 3 şahıs çaldığı 650 paket sigara ve çeşitli yiyecek maddeleriyle birlikte yakalandılar. Ürünler işletme sahibine teslim edilmek üzere ekipler tarafından teslim alındı.
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