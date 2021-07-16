Son dakika haberleri... Çıldır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı - Son Dakika

15 Temmuz Hain Darbe Kalkışmasının 5. Yıl dönümün de "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Program kapsamında öğlen namazında şehitlerimiz için Mevlit okunmasının ardından Çıldır Kaymakamı Alper Taş protokol üyeleriyle birlikte şehitlerimizin mezarlarını ziyaret etti. 15 Temmuz Demokrasi yürüyüşünün ardından vatandaşların da katılımıyla saat 19.00'da başlayan ana program, saygı duruşu ve istiklal marşı ardından günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapan Kaymakam Taş, " 15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine; milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Böylece 15 Temmuz gecesi millet eğilmemiş ülkemiz yenilmemiştir. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda, tıpkı Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde, milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Türkiye böyle bir darbe girişimi karşısında dahi yolundan şaşmayan, hedeflerinden uzaklaşmayan, irtifa kaybetmeyen ve kendi kararlarını kendi veren güçlü ve bağımsız bir ülkedir. Yüce Allah böyle kara geceleri ülkemize bir daha yaşatmasın. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz'un yıldönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kahraman silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

"15 Temmuz Şehitlerini Anma" sinevizyonun izlenmesinin ardından Çıldırlı ozanlar kahramanlık şiirleri söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşması ile devam eden program 00.13'te okunan sela ile son buldu. - ARDAHAN