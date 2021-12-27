Son dakika haberleri! Çıldır Gölü çocuklar yeni mekanı oldu - Son Dakika

Çıldır Gölü çocuklar yeni mekanı oldu

ARDAHAN Kış mevsimiyle birlikte yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü çocukların oyun alanı oldu.

123 kilometrekarelik alanın soğukların artmasıyla birlikte yüzeyi tamamen donarak cam gibi oldu. Aynayı da andıran Çıldır Gölü'nün yüzeyi bu haliyle tüm vatandaşların ilgisini çekerken çocuklarda bu eşsiz güzelliği yerinde görmeleri için ebeveynleri tarafından gezmeye getirildi.

Çocukların doyasıya eğlenip kaydığı göl serüvenleri piknik havasında geçerken, düşüp kalkmalarına rağmen eğlenmekten ve kaymaktan zevk aldıkları gözden kaçmadı.

Çıldır Gölünden kayan çocuklar ebeveynlere seslenerek çocuklarınızı çıldır gölüne getirin dediler.

Hayatlarında ilk kez donmuş göl gören çocuklar buzda hem kaydılar hem de piknik yaparak gönüllerince eğlendiler.