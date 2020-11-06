Son dakika haberleri... Çilingir yardımıyla girilen evde ölü bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde yakınlarının haber alamadığı bir kişi çilingir yardımıyla girilen evde ölü bulundu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde saat 13.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K.'nın yakınları kendisinden haber alamayınca evine geldi. Evin kapısını açan olmayınca durumu polis ekiplerine bildiren yakınları polis nezaretinde çilingir marifetiyle kapıyı açtı. Eve giren ekipler M.K.'nın yerde hareketsiz yattığını görünce, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrol sonrasında M.K.'nın öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN