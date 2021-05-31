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Son dakika haberleri | Çimento sektöründe 210 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çimento sektöründe 210 milyon dolarlık yatırım

31.05.2021 11:47
Son dakika haberleri | Çimento sektöründe 210 milyon dolarlık yatırım, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Medcem Çimento, 210 milyon dolarlık yatırım ile Mersin'de bulunan mevcut fabrikasının kapasitesini yıllık 3,5 milyon ton klinker üretiminden 6,5 milyon tona çıkaracağını duyurdu.

Medcem Çimento, 210 milyon dolarlık yatırım ile Mersin'de bulunan mevcut fabrikasının kapasitesini yıllık 3,5 milyon ton klinker üretiminden 6,5 milyon tona çıkaracağını duyurdu. Şirket, yeni yatırımı ile dünyanın en büyük üretim hattına sahip çimento üreticileri arasında yer alacağını belirtti.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük çimento fabrikasına sahip olduğunu vurgulayan Eren Holding'in iştiraki yerli çimento şirketi Medcem, 210 milyon dolarlık yeni yatırım ile Mersin'de bulunan mevcut fabrikasının kapasitesini yıllık 3,5 milyon ton klinker üretiminden 6,5 milyon tona çıkaracağını duyurdu. Şirket ayrıca yaklaşık yüzde 90'lık bir kapasite artışı sağlayacak yatırımla dünyanın en büyük çimento fabrikasına sahip üreticileri arasında yer almaya hazırlandığını ifade etti.

YENİ ÜRETİM HATTI 2023'TE FAALİYETE GEÇECEK

Şirketten edinilen bilgilere göre, toplam çalışan sayısı sürekli taşeronlarla beraber 900 kişi olan Medcem Çimento, gerçekleştireceği yatırımla istihdama da katkıda bulunacak. Şirket, yeni yatırımın ardından direkt çalışan sayısında asgari yüzde 30 bir istihdam artışı olacağını açıkladı.

Yatırım planıyla ilgili ayrıntıları paylaşan Medcem Çimento Genel Müdürü Murat Kahya, "Yatırım için gerekli her türlü yasal izin sürecini tamamladık ve gerekli ana ekipmanların alımı için Alman menşeili şirketlerle anlaştık. Böylece imalat çalışmalarına aktif olarak başlarken, fabrika sahasındaki inşaat çalışmalarımıza da hız vereceğiz. 2021 ağustos ayı başında ise inşaat işlerine ağırlık vermeyi ve 210 milyon dolarlık yatırım ekseninde gerçekleştireceğimiz çalışmaları 20 aylık sürede tamamlamayı hedefliyoruz. 2023 yılının ilk çeyreğinde yeni üretim hattında üretime başlayacağız" diye konuştu.

ABD'DE YENİ TERMİNAL PLANI

Yurt dışı yatırımlarını da genişleteceklerine değinen Murat Kahya, "Kamerun ve Tunus'ta öğütme tesislerimiz, Rusya'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise çimento terminallerimiz bulunuyor. Yakın zamanda ise bizim için oldukça önemli bir pazar olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bir terminali faaliyete alacağız. ABD'deki terminal yatırımına dair fizibilite çalışmalarına başladık, yeni terminalle ilgili görüşmelerimizi yakın zamanda sonuçlandıracağız" dedi.

Murat Kahya, Medcem Çimento'nun gelecek hedeflerini ise şöyle aktardı:

"Şirket olarak kısa vadede başlamayı düşündüğümüz yatırım planlarımız ve çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Genç bir şirket olsak da sektörün en önemli oyuncularından biriyiz. Tek hatta ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük tesisiyiz. 210 milyon Amerikan doları yatırımımız ile Mersin'de bulunan fabrikamızda yaklaşık yüzde 90'lık bir kapasite artışı sağlayacağız. Yeni yatırımımız ile dünyanın en büyük çimento üreticilerinden biri, ülkemizin en büyük tesisi ve ihracatçısı olacağız. Global pazarda bir numaralı 'Türk çimento markası' olma hedefimize ulaşmak istiyoruz."


Son dakika haberleri | Çimento sektöründe 210 milyon dolarlık yatırım
Son dakika haberleri | Çimento sektöründe 210 milyon dolarlık yatırım

Amerika Birleşik Devletleri, Eren Holding, Yatırım, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Çimento sektöründe 210 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika Ekonomi


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