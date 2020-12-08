Son dakika haberleri | Çin, ABD'nin Hong Kong yaptırımı ve Tayvan'a silah satışını eleştirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çin, ABD'nin Hong Kong yaptırımı ve Tayvan'a silah satışını eleştirdi

08.12.2020 13:45
Son dakika haberleri | Çin, ABD'nin Hong Kong yaptırımı ve Tayvan'a silah satışını eleştirdi, System.String[]

Son dakika haber: Çin, ABD'nin Hong Kong'la ilgili anlaşma ve kanunları geçersiz kıldığı gerekçesiyle güvenlik kanununun kabul edilmesinde rol oynayan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) yetkililerini yaptırım listesine almasını kınadı ve Tayvan'a silah satış kararını eleştirdi.

Çin, ABD'nin Hong Kong'la ilgili anlaşma ve kanunları geçersiz kıldığı gerekçesiyle güvenlik kanununun kabul edilmesinde rol oynayan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) yetkililerini yaptırım listesine almasını kınadı ve Tayvan'a silah satış kararını eleştirdi.

Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makau İşleri Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ABD'nin, ÇUHK Daimi Komisyonunun 14 delegesini yaptırım listesine almasına ilişkin, "Bu hareket, tümüyle uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ediyor ve histerik zorbaca siyasi bir davranıştır. Bundan güçlü şekilde öfke duyuyor ve bu hareketi kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada, yaptırıma maruz kalan ÇUHK delegeleri ve aile bireylerinin, ABD'ye seyahat etmekten men edileceğini, bu kişilere ait ABD'de veya herhangi bir ABD vatandaşının uhdesinde varsa mal varlıklarının dondurulacağını ve ABD vatandaşlarının onlarla herhangi bir iş yapmasının yasaklanacağını bildirmişti.

ABD'ye Tayvan'a silah satışını durdurma çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying de başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin Tayvan'a silah satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin bu hareketiyle tek Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin'in iç işlerine kabaca müdahale ettiğini belirten Hua, yaptırım kararının Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini ve Tayvan'daki bağımsızlık yanlılarına "yanlış sinyal" gönderdiğini söyledi.

Hua "Çin bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor. Washington yönetimini, tek Çin ilkesine bağlı kalmaya, Çin-ABD ikili ilişkileri ve Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarının daha fazla zarar görmemesi için Tayvan'a silah satışı ile Tayvan-ABD askeri temaslarını durdurmaya çağırıyor." ifadesini kullanarak, Pekin yönetiminin gelişmelerin seyrine göre gerekli zamanda tepki göstereceğini belirtti.

ABD dün Tayvan'a gelişmiş iletişim ekipmanlarından oluşan 280 milyon dolarlık satışı onaylamıştı.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çin, ABD'nin Hong Kong yaptırımı ve Tayvan'a silah satışını eleştirdi - Son Dakika


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