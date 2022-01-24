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Son dakika haberleri | Çin, ABD ve Japonya'yı "Soğuk Savaş zihniyetine saplanmakla" suçladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çin, ABD ve Japonya'yı "Soğuk Savaş zihniyetine saplanmakla" suçladı

24.01.2022 19:13
Son dakika haberleri | Çin, ABD ve Japonya'yı "Soğuk Savaş zihniyetine saplanmakla" suçladı

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun 21 Aralık'taki çevrim içi görüşmesinde Çin'e karşı ortak tavır alma kararını eleştiren Pekin, taraflara "Soğuk Savaş zihniyetine saplanma" suçlamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun 21 Aralık'taki çevrim içi görüşmesinde Çin'e karşı ortak tavır alma kararını eleştiren Pekin, taraflara "Soğuk Savaş zihniyetine saplanma" suçlamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, liderlerin, toplantıda Tayvan, Sincan ve Hong Kong meselelerini gündeme getirerek Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini, uluslararası hukuku ve ilişkileri yöneten temel normları ihlal ettiğini belirtti.

Çin'in bu tavrı kınadığını ve reddettiğini, iki ülkeyi diplomatik olarak protesto ettiğini aktaran Cao, "ABD ve Japonya, Soğuk Savaş zihniyetine saplanarak ülkeler arasında ideolojik karşıtlık ve cepheleşme yaratmaya çalışıyor, başka ülkelerin iç işlerini demokrasi ve özgürlük adına manipüle ediyor, kural bahanesiyle diğer ülkelere zorba ve buyurganca davranıyor." ifadesini kullandı.

Cao, görüşmede gündeme gelen Doğu Çin Denizi'ndeki Çinlilerin "Diayou", Japonların "Senkaku" adını verdiği ihtilaflı adaların da tarihsel olarak Çin'in egemenliğinde olduğunu savunarak, "Kimse Çin halkının ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma yeteneğini ve kararlılığını küçümsememelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Barış ve istikrarın önemine dikkat çekilmişti

Biden ile Kişida'nın görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, ABD ve Japonya'nın Çin'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirme girişimlerinin geri püskürtülmesi için ortak çalışacağı belirtilerek, iki liderin Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın önemine dikkati çektiği kaydedilmişti.

Liderlerin, Çin'in Sincan Uygun Özerk Bölgesi ve Hong Kong'daki eylemleri konusundaki endişelerini paylaştığı belirtilen açıklamada, Biden'ın ABD'nin Japonya'nın güvenliğine olan taahhüdünü bir kez daha yinelediği vurgulanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çin, ABD ve Japonya'yı 'Soğuk Savaş zihniyetine saplanmakla' suçladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Çin, ABD ve Japonya'yı "Soğuk Savaş zihniyetine saplanmakla" suçladı - Son Dakika
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