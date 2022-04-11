Son dakika haberleri: Çin, ABD'yi "yaptırımlardan kazanç elde etmeye çalışmakla" suçladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Çin, ABD'yi "yaptırımlardan kazanç elde etmeye çalışmakla" suçladı

11.04.2022 19:42
Son dakika haberleri: Çin, ABD'yi "yaptırımlardan kazanç elde etmeye çalışmakla" suçladı

Son dakika haberlerine göre Çin, ABD'nin Ukrayna'da devam eden savaşta Rusya'ya ekonomik yaptırımları zorlayarak "kargaşadan kazanç sağlamaya çalıştığını" savundu.

Çin, ABD'nin Ukrayna'da devam eden savaşta Rusya'ya ekonomik yaptırımları zorlayarak "kargaşadan kazanç sağlamaya çalıştığını" savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşının başından beri tüm ülkeleri Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulamaya zorladığını ve buna uymayanları "bedel ödemekle tehdit ettiğini belirterek, "Ancak yaptırımlar gerilimin azaltılmasını sağlamadığı gibi pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı içindeki dünyada yeni sorunlara sebep olacak." dedi.

Yaptırımlar yüzünden Avrupa'da enerji fiyatlarının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığına, birçok ülkede vatandaşların elektrik, ısınma, ulaşım, gıda ve günlük ihtiyaçları için daha yüksek bedeller ödediğine dikkat çeken Sözcü Cao, "Bu durumdan en çok zararı gören, ekonomi temelleri daha zayıf gelişmekte olan ülkeler olacak. Ekonomik kalkınmanın ve toplumsal istikrarın tehlikeye girmesi siyasal kargaşa tehlikesini beraberinde getirecektir." diye konuştu.

Cao, ABD'nin yaptırımları, adaletin şartı gibi sunarken haksız kazançlarına alet etmek istediğini ileri sürerek, "ABD, AB ülkelerinden Rusya ile ticari bağlarını kesmelerini isterken AB ile enerji ve güvenlik alanındaki bağlarını geliştiriyor. AB'ye Rus gazını ve petrolünü satın almayı bırakmalarını salık verirken kendisi satın almanın yollarını arıyor. ABD medyasındaki haberlere göre, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase gibi Wall Street yatırımcılarının Rus şirketlerinin değeri düşen bonolarını ucuza almalarını sağladı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin başka ülkelerin insanlarına kendi bencil stratejik kazançlarının bedelini ödetmeye hakkı olmadığını vurgulayan Cao, "Eğer ABD, gerçekten Ukrayna'daki gerilimi düşürmek istiyorsa kargaşayı karı için kullanmaktan vazgeçmeli, barış görüşmelerini teşvik etmeli ve somut adımlarla barışı kolaylaştırmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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