Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin kökenli Avustralyalı yazar Yang Hıngcün'ün ülkede gözaltında bulunduğu sırada işkenceye uğradığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında Yang'ın Çin'de casusluk suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmadan önce gözaltında tutulduğu sırada işkenceye uğradığı ve Avustralya'nın Çin'in Yang'ı keyfi bir şekilde gözaltına aldığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yang'ın Ocak 2019'dan bu yana keyfi bir şekilde gözaltında tutulmadığını ve işkenceyle itirafa zorlama gibi bir durumun olmadığını kaydeden Sözcü Vang, Avustralya hükümetine de "Çin'e karşı yersiz provokasyon yapmama, Çin'in yargısal bağımsızlığına müdahale etmek için baskı uygulamama ve meseleyi abartmama" çağrısı yaptı.

Yang, 27 Mayıs'ta çıktığı duruşmada işkence gördüğünü öne sürmüştü. Mahkeme, davanın kararını açıklamayı ertelemişti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Yang'ın 2019'da Çin'de casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının "keyfi" bir uygulama olduğunu bildirmiş ve Yang'ın davasına ilişkin endişelerinin devam kaydetmişti.

Çin kökenli Avustralya vatandaşı Yang, Ocak 2019'da New York'tan seyahat ettiği Çin'in Guangcou kentine gidişinde ulusal güvenlik şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yang, o tarihten bu yana hücrede tutuluyor.

Casusluk suçu Çin'de 3 yıl hapis cezasından ölüm cezasına kadar değişen cezalar içeriyor.