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Son dakika haberleri... "Cin çıkarma" bahanesiyle darbettikleri kadının ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... "Cin çıkarma" bahanesiyle darbettikleri kadının ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına başlandı

17.02.2022 16:22
Son dakika haberleri... "Cin çıkarma" bahanesiyle darbettikleri kadının ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına başlandı

Son dakika haberler: Ankara'da psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşi Özge T'yi, kendisini hoca olarak tanıtan kişinin tavsiyesiyle döverek ölümüne neden olduğu ileri sürülen sanık Selçuk T. ile 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara'da psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşi Özge T'yi, kendisini hoca olarak tanıtan kişinin tavsiyesiyle döverek ölümüne neden olduğu ileri sürülen sanık Selçuk T. ile 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Selçuk T, Cemal E, Zöhre T, Sevim Ö. ve avukatları katılırken, sanık Erdal K. ise video konferans yöntemiyle bağlandı. Tutuksuz sanık Hatun E. sağlık nedenleriyle duruşmaya gelmedi.

Suçlamaların hatırlatılmasının ardından savunma yapması için söz verilen sanık Selçuk T, eşiyle olaydan 8 ay önce evlendiklerini, evliliğin ilk günlerinde eşinin zihinsel ve bedensel bir sağlık sorununun olmadığını söyledi.

İlerleyen süreçte geceleri eşinin kendisini uyandırarak, "Bana musallat oldular" dediğini aktaran Selçuk T, "O dönem davranışları normal değildi, aklını yitirmiş gibiydi. 'Kedi geldi benimle konuştu, eli yüzü yaralı bir kedi' diye söyleniyordu. Ardından evdeki eşyaları dağıtmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Eşinin bu durumunu annesi ve kayınvalidesine anlattığını bildiren Selçuk T, şöyle devam etti:

"Durumu anlatınca onlar da 'Bir hoca bulup okutalım' dediler. Telefonla Kayseri'de yaşayan Erdal K'yi aradık. Telefonda eşimle konuşup ayet okudu. Bunun üzerine eşim sakinleşti. Sonra hoca 'Kısas yapılması gerekiyor' dedi. Bunun ne demek olduğunu sorduğumda, 'Peygamberler zamanından gelen, çok eskiden beri yapılan vurma yoluyla cin çıkartılan bir uygulama' olduğunu söyledi. Ayrıca eşime hacamat yaptırmamı, kurban kesmemi ve cami şadırvanlarındaki 22 musluğu değiştirmemi istedi. Hocanın söylediği gibi eşimin sırt ve bacaklarına oklava ile dua okuyarak yavaş şekilde 100 kez vurdum. Daha sonra hacamat yaptırdık. Sabah da kurban kesmek için, sanık olan benim ve eşimin aile bireyleriyle kesim alanına gittik. Kurban kestik. Eşim fenalaştı. O zaman hoca 'Paran varsa bir tane daha kes' dedi. İkinci kurbanı keserken eşim yine fenalaştı. Hastaneye götürürken hayatını kaybetti."

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Selçuk T, Erdal K'nin yönlendirmesiyle sağlığına kavuşacağını düşünerek eşine hafif şekilde vurduğunu, öldürme kastının olmadığını savundu.

Kesin ölüm nedeni için rapor istendi

Özge T'nin babası tutuksuz sanık Cemal E. de kızına oklavayla vurulmasına şahit olmadığını, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Tutuksuz sanık Sevim Ö. ise Özge T'nin ailesinin kendisini arayarak hacamat yapması için ricada bulunduklarını belirterek, "Eve gittiğimde Özge yatıyordu, kendinde değildi ve sırtında morluklar vardı. Özge'ye hacamat yaptırmak isteyip istemediğini sordum. Başıyla onayladı. Hacamattan sonra kendisine geldi. Yatağa oturttuk, ardından evden ayrıldım." diye konuştu.

Diğer sanıklar da kasıtlı hareket etmediklerini, Özge T'nin ölümüne neden olacak bir davranışta bulunmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Özge T'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, 6 sanık hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve "suça iştirak etme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Kurban, Ankara, Selçuk, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Cin çıkarma' bahanesiyle darbettikleri kadının ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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