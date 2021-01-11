Son dakika haberleri! Çin'de altın madenindeki patlamada 22 işçi ocakta mahsur - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çin'de altın madenindeki patlamada 22 işçi ocakta mahsur
11.01.2021 20:21
Son dakika haberleri... Çin'in Şandong eyaletine bağlı Yentai kentinde, bir altın madeninde meydana gelen patlamada 22 işçi ocakta mahsur kaldı.
Çin'in Şandong eyaletine bağlı Yentai kentinde, bir altın madeninde meydana gelen patlamada 22 işçi ocakta mahsur kaldı.
Yentai yerel hükümetinin, ülkenin sosyal paylaşım platformu Veybo'dan yaptığı açıklamaya göre, kentin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki bir altın madeninde dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu oluşan şok dalgası sebebiyle maden ocağındaki asansör, merdivenler ve iletişim sistemleri zarar gördü. Patlamada 22 işçi yer altında mahsur kaldı.
İşçiler için kurtarma çalışması başlatıldı.
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