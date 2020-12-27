Son dakika haberleri: Çin'de bıçaklı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çin'de bıçaklı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı

27.12.2020 11:29
Son dakika haberleri: Çin'de bıçaklı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bıçaklı saldırıya uğrayan 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bıçaklı saldırıya uğrayan 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Kaiyuan kentindeki bir hamamın yakınında bir kişi, çevredekilere bıçakla saldırdı.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Saldırgan gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde haziran ayında bir anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaralamıştı.

Ülkede son yıllarda okullarda veya kamuya açık alanlarda sık sık bu tür saldırılar yaşanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, TV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Çin'de bıçaklı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


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