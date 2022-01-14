Son dakika haberleri... Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2021'de yüzde 14,9 arttı - Son Dakika

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2021'de önceki yıla göre yüzde 14,9 artış gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar yıllık bazda yüzde 14,9 artarak 1 trilyon 150 milyar yuana (yaklaşık 180 milyar dolar) ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörüne yapılan yabancı yatırımlar yüzde 16,7, yüksek teknoloji sektörüne yapılan yabancı yatırımlar yüzde 17,1 artış kaydetti. Yatırımlar, yüksek teknoloji üreten sanayi kollarında yüzde 10,7, yüksek teknoloji kullanan hizmetler sektöründe yüzde 19,2 arttı.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerden Çin ana karasına yapılan doğrudan yatırımlar yüzde 29,4, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden gelen yatırımlar da yüzde 29 arttı.

Bakanlık, doğrudan yabancı yatırımlardaki artışın, Çin ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasındaki toparlanma ivmesini yansıttığı değerlendirmesinde bulundu.