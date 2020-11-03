Son dakika haberleri! Çin'de kimysal üreten fabrikadaki patlama anı kamerada! - Son Dakika

Çin'in Kansu eyaletindeki Lanzhou kentinde kimyasal madde üreten bir testisteki patlama büyük bir yangına yol açtı. Patlama anı ise araç kamerasından saniye saniye kaydedildi.

Çin'in Kansu eyaletindeki kentinde kimyasal madde üreten bir tesiste patlama meydana geldi. Tesisteki patlama büyük bir yangına yol açtı. Lanzhou'daki kimysal üreten fabrikada patlama pazartesi akşamı meydana geldi. Çin Devlet haber ajansı Xinhua ilk belirlemelere göre, bir kişinin yaralandığını bildirdi.Fabrikada paraiksilen ve plastik üretiminde kullanılan yanıcı kimyasal maddeler üretildiği ifade edildi.

PATLAMA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kimysal üreten fabrikada patlama meydana gelen patlama ise, anayolda seyir halinde olan bir aracın kamerasından saniye saniye kaydedildi. Patlamanın etkisiyle çıkan yangının söndürme çalışamalarının devam ettiği bildidirildi.