Son dakika haberleri... Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü, 15 yaralı
Bir son dakika haberine göre Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına içine düştü.
Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına içine düştü. Yerel medya, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Kaza, Çin'in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs, otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalının içine düştü. Yerel medya, kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
FOTOĞRALI
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:52 Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika haberleri... Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü, 15 yaralı - Son Dakika Dünya
Son Dakika 17:37 Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim 17:22 Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:06 Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:25 Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor