Çin'de turist taşıyan helikopterinin düşme anı kamerada: 3 ölü - Son Dakika

Çin'de turist taşıyan helikopterinin düşme anı kamerada: 3 ölü

Çin'de 4 kişiyi taşıyan helikopteri denize çakıldı.

Çin'de 4 kişiyi taşıyan helikopteri denize çakıldı. Kazada, 3 kişinin hayatını kaybettiği, diğer kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu. Çin'in Fujian bölgesindeki Xiamen kentinde helikopter kazası meydana geldi. 4 turisti taşıyan helikopter denize çakıldı. Helikopterin denize düştüğü anlar kameraya yansıdı. Yerel medyanın Çinli yetkililere dayandırdığı haberinde kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise kayıp olduğunu aktardı. Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, helikopterin düşüş nedenine ilişkin de inceleme başlatıldığı duyuruldu.

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