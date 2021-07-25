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Son dakika haberleri! Çin'deki sel felaketinde can kaybı 63'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çin'deki sel felaketinde can kaybı 63'e yükseldi

25.07.2021 15:08
Son dakika haberleri! Çin'deki sel felaketinde can kaybı 63'e yükseldi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çin'in Henan eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Yerel makamlardan yapılan açıklamaya göre selde hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Halen kayıp durumda olan 5 kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, sel felaketinden eyalet genelinde 11.44 milyondan fazla kişinin etkilendiği, 1.38 milyondan fazlasının evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. 16 Temmuz'dan bu yana rekor düzeyde sağanak yağış alan Henan'da tarım arazilerinin büyük zarar gördüğü, 24 bin 474 evde hasar meydana geldiği, 8 bin 876 evin ise yıkıldığı belirtildi. Yaraların sarılmaya devam edildiği eyalette yağışlar azalırken, eyalet başkenti Zhengzhou da dahil olmak üzere birçok yerde yardım çalışmaları sürüyor. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Çin'deki sel felaketinde can kaybı 63'e yükseldi - Son Dakika


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