Son dakika haberleri! Çin'deki sel felaketinde can kaybı 63'e yükseldi - Son Dakika

Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çin'in Henan eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Yerel makamlardan yapılan açıklamaya göre selde hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Halen kayıp durumda olan 5 kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, sel felaketinden eyalet genelinde 11.44 milyondan fazla kişinin etkilendiği, 1.38 milyondan fazlasının evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. 16 Temmuz'dan bu yana rekor düzeyde sağanak yağış alan Henan'da tarım arazilerinin büyük zarar gördüğü, 24 bin 474 evde hasar meydana geldiği, 8 bin 876 evin ise yıkıldığı belirtildi. Yaraların sarılmaya devam edildiği eyalette yağışlar azalırken, eyalet başkenti Zhengzhou da dahil olmak üzere birçok yerde yardım çalışmaları sürüyor. - PEKİN