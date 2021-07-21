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Son dakika haberleri | Çin'deki sel nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çin'deki sel nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti

21.07.2021 19:02
Son dakika haberleri | Çin'deki sel nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberine göre Çin'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Xinhua Ajansının haberine göre, Hınan'da dünkü yoğun yağışların ardından etkili olan sel, can kayıplarına neden olurken, 7 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri şimdiye kadar 25 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 164 binden fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.

Sel felaketinden, 1 milyon 200 binden fazla kişinin etkilendiği ifade edildi.

Hınan'ın başkenti Cıngcou yerel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, selin kontrol altına alınmasının çok zor olduğu belirtilerek, felaketin seviyesi "olağanüstü yüksek" olarak tanımlandı.

Yağışlar nedeniyle birçok bölgede elektrik ve su kesintisi ile ulaşımda aksamaların yaşandığı Hınan'da, 46 nehir taştı.

60 yılın en fazla yağışı

Cıngcou Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, kentte 3 günde 617 milimetre yağış görüldüğü, bunun son 60 yılın en yüksek yağışı olduğu belirtildi.

Diğer yandan, yine sel felaketinin yaşandığı Almanya'nın Kuzey- Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentine bir günde 154 milimetre yağış düştü, Cıngcou'da ise sadece 1 saatte 209 milimetre yağış görüldü.

Xinhua'nın haberine göre, 9 bin hektardan fazla tarım alanına zarar veren sel ve su baskınlarının ülke ekonomisine maliyeti 11,3 milyon dolar oldu.

Sele dair görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, metro ve otobüslerde sel sularının koltukların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen yolcuların göğüs hizasını aştığı görüldü.

Metroda mahsur kalanların, metro tünelinin kenarlarındaki basamaklardan yürütülerek kurtarıldığı anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, suların çekildiği bazı metro platformlarında yerde cesetler olması ve panikle dışarı çıkabilmek için koşuşturan insanlar dikkati çekti.

Göle dönen Cıngcou yollarında araçlar sürüklenirken, bazı insanlar araçların üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi.

Cıngcou'da çamur dolu bir çukura düşen anne ile iki çocuğunun yardımına ise yoldan geçen biri koştu. Bu kişi, şemsiyesini uzatarak anne ve çocuklarını kurtardı.

Bu arada, yolda akıntıya kapılan bir kadını ise çevredekiler uzattıkları halat yardımıyla çekti.

Hınan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak dün sele yol açmıştı.

Cıngcou'daki metro ağını su basmış, çok sayıda yolcu mahsur kalmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Arama Kurtarma, Metro, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çin'deki sel nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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