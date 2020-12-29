Çin'den 3 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Çin'den 3 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geliyor
29.12.2020 10:17
TÜRKİYE'nin Çin'li Sinovac firmasından aldığı koronavirüs aşıları yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla İstanbul'a geliyor.
TÜRKİYE'nin Çin'li Sinovac firmasından aldığı koronavirüs aşıları yarın sabah Türk Hava Yolları
'na ait kargo uçağıyla İstanbul
'a geliyor. 3 milyon doz koronavirüs aşısı sabah saat 06.10'da İstanbul'da olacak
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada 17 konteynerde bulunan 3 milyon doz aşı Boeing 777 tipi TK-6175 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 06.10'da Pekin'den İstanbul Havalimanı'na geleceği, aşıların bir sonraki gün Ankara'ya gönderileceği belirtildi.
- İstanbul
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