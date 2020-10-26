Son dakika haberleri! Çin'den ABD'ye "Tayvan" yaptırımı - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a silah satan ABD'li şirketlere ve yetkililere yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Çin ile Tayvan arasında askeri gerginlik devam devam ederken, Çin'den ABD'li yetkililere ve kuruluşlara yaptırım kararı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian bugün gerçekleştirilen basın toplantısında, Pekin yönetiminin ABD'li silah şirketleri Lockheed Martin, Boeing Defense ve Raytheon'a yaptırım uygulayacağını duyurdu. Çin'in ulusal çıkarlarını korumak için söz konusu kararı aldığını belirten Sözcü Lijian, "Çin, Tayvan'a silah satışı işlemlerine katıldıkları gerekçesiyle Lockheed Martin, Boeing Defense ve Raytheon gibi ABD'li şirketlere karşı gerekli tedbirlere başvurma kararı aldı. Tayvan'a silah satışında rol oynayan ilgili ABD'li şahıs ve kuruluşlara da yaptırım uygulanacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan, ABD ile Tayvan arasında geçtiğimiz hafta 1 milyar 800 milyon dolarlık silah satışı anlaşması imzalanmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise Washington yönetimine anlaşmanın iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Pekin yönetimi, Tayvan adasını Çin'in bir parçası olarak görürken, diğer ülkelerin adayla herhangi bir resmi temas kurmasına da karşı çıkıyor. - PEKİN