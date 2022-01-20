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Son dakika haberleri | Çin'den Güney Çin Denizi'nde sefer yapan ABD savaş gemisine uyarı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çin'den Güney Çin Denizi'nde sefer yapan ABD savaş gemisine uyarı

20.01.2022 17:09
Son dakika haberleri | Çin'den Güney Çin Denizi'nde sefer yapan ABD savaş gemisine uyarı

Son dakika haberler... Çin'in Güney Çin Denizi'nde egemenlik iddiasında bulunduğu takımadalar çevresinde seyreden ABD savaş gemisini takip ederek uyardığı bildirildi.

Çin'in Güney Çin Denizi'nde egemenlik iddiasında bulunduğu takımadalar çevresinde seyreden ABD savaş gemisini takip ederek uyardığı bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı Sözcüsü Albay Tien Cunli, yaptığı açıklamada, "ABD donanmasına ait güdümlü füze muhribi USS Benfold'un Çin'in Şişa adası çevresinde kara sularına, Çin hükümetinin onayı olmadan, yasa dışı girdiğini" belirtti.

Deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının gemiyi takibe aldığını ve tahliye uyarısında bulunduğunu aktaran Sözcü Tien, "ABD'yi tahrik edici eylemlerine son vermeye çağırıyor, aksi takdirde öngörülemeyecek ciddi sonuçlarla karşılaşacağı uyarısını yapıyoruz." dedi.

ABD Donanması da yaptığı karşı açıklamada, geminin seyrinin uluslararası hukuka ve her ülkenin uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçma, yelken açma ve hareket etme özgürlüğüne yönelik taahhüdüne uygun olduğunu savundu.

Açıklamada, Çin ordusunun gemiyi uyardığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çin'den Güney Çin Denizi'nde sefer yapan ABD savaş gemisine uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Çin'den Güney Çin Denizi'nde sefer yapan ABD savaş gemisine uyarı - Son Dakika
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