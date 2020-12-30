Son dakika haberleri... Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi - Son Dakika

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin 'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

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