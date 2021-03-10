Son dakika haberleri... Çin Devlet Başkanı Xi: "Ordunun gelişimi, savaşa hazır olma üzerine odaklanmalı" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çin Devlet Başkanı Xi: "Ordunun gelişimi, savaşa hazır olma üzerine odaklanmalı"

10.03.2021 11:08
Son dakika haberleri... Çin Devlet Başkanı Xi:

Son dakika politika haberi... Çin Devlet Bakanı Xi Jinping, ordunun her türlü karmaşık ve zor duruma yanıt vermeye her zaman hazır olması ve gelişiminin "savaşa hazır olma" üzerine odaklanması gerektiğini ifade etti.

Çin Devlet Bakanı Xi Jinping, ordunun her türlü karmaşık ve zor duruma yanıt vermeye her zaman hazır olması ve gelişiminin "savaşa hazır olma" üzerine odaklanması gerektiğini ifade etti.

Çin'de geçtiğimiz hafta başlayan yıllık meclis toplantıları, başkent Pekin'de devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'ten, ABD ve Tayvan ile artan gerginlikler, Hindistan ile sınırındaki olaylar ve Güney Çin Denizi ile Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerindeki anlaşmazlıklar sırasında kritik bir adım geldi. Xi, Ulusal Halk Kongresinde (NPC) askeri heyetin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlerin "her türlü karmaşık ve zor duruma yanıt vermeye her zaman hazır olması gerektiğini" ifade ederek ordunun gelişiminin "savaşa hazır olma" üzerine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Xi, 2021'den 2025'e kadar olan yeni 5 yıllık planın ulusal savunmayı ve orduyu güçlendirmek için iyi bir başlangıç noktası sağladığını belirtti. Planın "yüksek düzeyde stratejik caydırıcılık" inşasını hızlandırmak olduğunu kaydeden Xi, Halk Kurtuluş Ordusunun "ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlı bir şekilde koruması" gerektiğinin altını çizdi. Çinli lider, askeri gelişmelerin inovasyonla yönlendirilmesi gerektiğini, bilim ve teknolojiyi bağımsız hale getirmek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çin Devlet Başkanı Xi ayrıca, savunmayla ilgili yeniliğin önemli bir desteğe ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

Çin ordusunun modernizasyonu ve geliştirilmesi adımı, ABD ve Tayvan ile artan gerginliklerin, Hindistan ile sınırındaki olayların ve Güney Çin Denizi ile Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerindeki anlaşmazlıklar sırasında geldi.

Çin'de bu yıl için askeri harcamaların yüzde 6.8'lik oranında arttırılması hedefleniyor. - PEKİN

Son dakika haberleri... Çin Devlet Başkanı Xi: Ordunun gelişimi, savaşa hazır olma üzerine odaklanmalı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Pekin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Çin Devlet Başkanı Xi: 'Ordunun gelişimi, savaşa hazır olma üzerine odaklanmalı' - Son Dakika


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