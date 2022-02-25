Son dakika haberleri! Çin'in, ABD'nin Rusya'ya ilişkin istihbarat paylaşımını Moskova'ya ilettiği iddia edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çin'in, ABD'nin Rusya'ya ilişkin istihbarat paylaşımını Moskova'ya ilettiği iddia edildi

25.02.2022 17:57
Son dakika haberleri! Çin'in, ABD'nin Rusya'ya ilişkin istihbarat paylaşımını Moskova'ya ilettiği iddia edildi

Son dakika haberleri... ABD yönetiminin, Çin'in Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanması için üç ay boyunca, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına ilişkin istihbaratı Çin ile paylaştığı ancak Pekin'in bu istihbarat paylaşımını Ruslara bildirdiği iddia edildi.

ABD yönetiminin, Çin'in Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanması için üç ay boyunca, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına ilişkin istihbaratı Çin ile paylaştığı ancak Pekin'in bu istihbarat paylaşımını Ruslara bildirdiği iddia edildi.

New York Times gazetesine konuşan ABD'li bir yetkili, Başkan Joe Biden yönetiminin son üç ay içinde üst düzey Çin yetkilileri ile Ukrayna konusunda 6 kez görüştüğünü ileri sürdü.

Yetkili, ABD tarafının Çin'i ikna edip Moskova üzerindeki nüfuzunu kullanması için Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınakla ilgili istihbarat bilgilerini Çin heyeti ile paylaştığını öne sürdü.

Çin Dışişleri Bakanı ve Washington Büyükelçisinin de katıldığı bu toplantılarda Çinlilerin, bir işgalin gelmekte olmadığını ifade ettiğini kaydeden yetkili, "Aralıktaki bir diplomatik görüşmeden sonra ABD yetkililerinin, Pekin'in kendilerinden aldığı istihbaratı Rusya ile paylaştığını; Rus tarafına ABD'nin iki ülke arasına nifak sokmaya çalıştığını ifade ederek Çin'in Rusya'nın planlarına engel olmayacağını söylediğini tespit ettiklerini" iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce Çin'in Rusya üzerindeki etkisini savaşı engellemek için kullanması çağrısında bulunmuştu.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasadışı şekilde ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat ayı itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 yılı sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çin'in, ABD'nin Rusya'ya ilişkin istihbarat paylaşımını Moskova'ya ilettiği iddia edildi - Son Dakika


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