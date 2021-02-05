Son dakika haberleri: Çin'in Anhui eyaletinde balıkçı teknesi alabora oldu: 10 ölü - Son Dakika

Yetkililer, teknedeki 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin karaya çıkmayı başardığını, bir kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Susong ilçesindeki Bohu Gölü'nde 14 kişiyi taşıyan balıkçı teknesi alabora oldu.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletindeki bir gölde alabora olan balıkçı teknesindeki 10 kişinin öldüğü bildirildi.

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