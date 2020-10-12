Son dakika haberleri: Çin'in Çingdao şehrinde 9 milyon kişiye Kovid-19 testi yapılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çin'in Çingdao şehrinde 9 milyon kişiye Kovid-19 testi yapılacak

12.10.2020 17:41
Son dakika haberleri: Çin'in Çingdao şehrinde 9 milyon kişiye Kovid-19 testi yapılacak, System.String[]

Son dakika haberleri: Çin'in Çingdao şehrinde, bir hastaneyle bağlantılı 9 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmasının ardından şehirde yaşayan yaklaşık 9 milyon kişinin tamamına virüs testi yapılacağı bildirildi.

Çin'in Çingdao şehrinde, bir hastaneyle bağlantılı 9 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmasının ardından şehirde yaşayan yaklaşık 9 milyon kişinin tamamına virüs testi yapılacağı bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, yetkililerin, Çingdao'nun Belediye Göğüs Hastanesindeki 8 hastada ve bir aile üyesinde tespit edilen Kovid-19'un nereden bulaştığını araştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm şehir, 5 günde (Kovid-19) teste tabi tutulacak." ifadesi kullanıldı.

BBC'nin haberine göre, Çingdao Sağlık Komisyonu, şehirdeki sağlık çalışanları ve hastanelerdeki yeni hastalar dahil olmak üzere halihazırda teste tabi tutulan 114 bin 862 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

Çin'de yurt içi kaynaklı vakaya son olarak 15 Ağustos'ta, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde rastlanmış ve 4 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmuştu. O günden sonra Çin ana karasında tespit edilen tüm vakaların, yurt dışı irtibatlı olduğu kaydedilmişti.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin ana karasında, bugüne kadar 85 bin 578 kişide virüse rastlanırken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Çin'in Çingdao şehrinde 9 milyon kişiye Kovid-19 testi yapılacak - Son Dakika

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