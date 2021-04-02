Çin'in Sinovac Biotech firması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında yıllık üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardığını açıkladı.

Sinovac, Kovid-19 aşısı üretimi için 3'üncü tesisinin inşasının bittiğini ve faaliyete hazır olduğunu duyurdu.

Üçüncü tesisin, aşı bileşenlerinin seri üretimini başlattığını bildiren firma yıllık aşı üretim kapasitesinin 2 milyar doza ulaştığını ifade etti.

Firma, başkent Pekin'deki üçüncü tesisle birlikte yıllık kapasitesini ikiye katlamış oldu.

Şirket Ağustos 2020'de ilk tesisiyle 500 milyon doz üretime ulaşmış, şubat ayında açtığı ikinci tesisle kapasitesini yıllık bir milyar doz aşıya çıkarmıştı.

Myanmar sınırındaki kentte 5 günde 300 bin kişi aşılanacak

Öte yandan Yünnan eyalet hükümeti yaptığı açıklamada eyalete bağlı Ruili kentinde son günlerde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kentteki herkesin aşılanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre bu sabah başlayan aşılama programı çerçevesinde ülkenin Myanmar sınırında bulunan kentte 5 günde 300 bin kişiye Kovid-19 aşısı vurulacak.

Ruili kentinde 30-31 Mart'ta toplam 12 Kovid-19 vakası görülürken 26 asemptomatik vaka tespit edildi.