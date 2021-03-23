Son dakika haberleri: Çin, Nijer ve Benin'e Kovid-19 aşılarını teslim etti - Son Dakika

Benin ve Nijer, Çin'den temin ettikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını aldı.

Çin hükümeti tarafından bağışlanan 400 bin doz Sinopharm aşısı, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou tarafından başkent Niamey'de düzenlenen törende teslim alındı.

Ülkede ulusal aşılama kampanyasının, 27 Mart'ta başlayacağı belirtildi.

Yaklaşık 22 milyon nüfuslu ülkede, 4 bin 918 kişi Kovid-19'a yakalandı, 185 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan 100 bin dozunu Çin'in bağışladığı 203 bin doz Sinovac aşısı da Benin'in başkenti Kotonu'ya ulaştı.

Aşılama kampanyasının ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.

Nüfusu 11 milyonu bulan Benin'de, virüs 6 bin 818 kişiye bulaştı ve 90 kişinin ölümüne neden oldu.