Son dakika haberleri: Çin polisinin sorgulamak istediği Avustralyalı gazeteciler ülkelerine döndü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çin polisinin sorgulamak istediği Avustralyalı gazeteciler ülkelerine döndü

Gelen son dakika haberine göre Çin'de Avustralyalı yayın kuruluşları için çalışan 2 gazeteci, Çinli polislerin kendilerini sorgulamak istemesi üzerine ülkeden ayrıldı.

Son dakika haberleri: Çin polisinin sorgulamak istediği Avustralyalı gazeteciler ülkelerine döndü, System.String[]

Çin'de Avustralyalı yayın kuruluşları için çalışan 2 gazeteci, Çinli polislerin kendilerini sorgulamak istemesi üzerine ülkeden ayrıldı.

Avustralya yayın kuruluşu ABC ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gazetesi The Australian Financial Review'ın (AFR) haberlerine göre, Çin polisi, ertesi gün ülkeden ayrılacak ABC muhabiri Bill Birtles'ın Pekin'deki evine 2 Eylül'de geç saatlerde gelerek ülkeden ayrılamayacağını ve ulusal güvenlikle ilgili bir durum nedeniyle sorgulanacağını bildirdi.

Çin polisi, 3 Eylül Perşembe günü, AFR muhabiri Michael Smith'in Şanghay kentindeki evi ile Birtles'ın evine aynı saatlerde tekrar gelerek muhabirlere, Çin'in resmi televizyon kanalı Çin Küresel Televizyon Ağında (CGTN) haber sunucusu olarak çalışan ve gözaltındaki Avustralya vatandaşı Cheng Lei ile ilgili yürütülen soruşturmada "şüpheli" olduklarını söyledi.

Bunun üzerine, Birtles Avustralya Büyükelçiliğine, Smith de Şanghay'daki Avustralya Konsolosluğuna giderek 4 gün burada kaldı. Bu süreçte Avustralyalı ve Çinli yetkililer arasında konuyla ilgili görüşmeler yapıldı.

Ülkeden ayrılmalarına izin verilmesi karşılığında polislerle görüşmeyi kabul eden gazeteciler, Şanghay kentinden kalkan uçakla Sydney'e döndü.

"Avustralya'nın Çin'e seyahat uyarısı yerinde ve değişmedi"

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne yaptığı açıklamada, hükümetin gazetecilerin ülkeye dönmeleri konusunda konsolosluk desteği sağladığını söyledi.

Payne, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay Konsolosluğunun, gazetecilerin dönüşü konusunda Çinli hükümet yetkilileriyle görüştüğünü belirtti.

Bakan Payne, Avustralya'nın Çin için keyfi tutuklama riski nedeniyle yaptığı seyahat uyarısının hala yerinde olduğunu ve değişmediğini vurguladı.

Avustralya Gazeteciler Sendikası Başkanı Marcus Strom da yaptığı açıklamada, basın özgürlüğüne yapılan bu saldırıların Çin'de çalışan yabancı gazetecileri tehlikeye attığının altını çizdi.

Birtles, Sydney Havalimanı'ndaki gazetecilere, ülkeden ayrılışının iyi bir tecrübe olmadığını dile getirdi.

"Hukukun gerçekten üstün olduğu bir ülkeye dönmek iyi"

Bu şartlar altında Çin'den ayrılmak zorunda kalmanın kendisini oldukça hayal kırıklığına uğrattığını belirten Birtles,

ancak hukukun gerçekten üstün olduğu bir ülkeye dönmenin de iyi olduğunu söyledi.

Smith de AFR'ye yaptığı açıklamada, gece vaktinde evine polislerin gelmesinin şu an Çin'deki tüm yabancı gazetecilere uygulanan baskıyı gözler önüne serdiğini ifade etti.

Gergin ilişkiler

İki ülke arasındaki ilişkiler, Avustralya'nın Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında uluslararası araştırma yapılmasına öncülük etmesinin yanı sıra Çin'in Hong Kong ve Güney Çin Denizi'ndeki uygulamaları nedeniyle gerilmişti.

Avustralya'nın Çin telekomünikasyon şirketi Huawei'yi yasaklama yönünde adımlar atması ilişkileri daha da kötüye götürmüştü.

ABD Kongresi, Mayıs 2019'da 5G mobil ağ altyapısını Çin devletinin siber istihbarat faaliyetleri için kullandığını gerekçe göstererek, şirkete ait ağ teknolojilerinin ithalatını yasaklamıştı. ABD'nin ardından Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda da Huawei'yi yasaklama yönünde adımlar atmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Çin polisinin sorgulamak istediği Avustralyalı gazeteciler ülkelerine döndü - Son Dakika

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