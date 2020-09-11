Son dakika haberleri: "Çin, Rusya ve Hindistan barış İçin kararlı" - Son Dakika

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, üç ülkenin dışişleri bakanları toplantısında Çin, Rusya ve Hindistan'ın geniş ve derin ortak çıkar ile fikirleri paylaştığını söyledi.

Wang, üç ülkenin küresel etkiye sahip yükselen ekonomiler olduğunu belirterek, "Büyük değişiklikler ve küresel salgınla karşı karşıya kalan üç ülke dünya barışını ve istikrarını ortaklaşa teşvik etmeli." dedi.

Çin Dışişleri Bakanı, üç ülkenin geniş ve derin ortak çıkarları ile fikirlere sahip olduğunun altını çizerek şu noktalara vurgu yaptı:

"Çin, Rusya ve Hindistan uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini aktif bir şekilde destekliyor. Çok taraflılığı destekleyen ülkelerimiz dünyanın orman kanunu çağına geri dönemeyeceğini düşünüyor.

Uluslararası hukuk otoritesini, özellikle Birleşmiş Milletler ilkelerini sürdürmekte ısrar ediyoruz.

Her ülkenin kendi içişlerine karar vermesi gerektiğini ve tüm ülkelerin halkının kendi kalkınma yollarını seçme hakkına sahip olduğunu düşündüğümüzden, diğer ülkelerin içişlerine müdahaleye karşı çıkıyoruz."

Wang, belirtilen bu ortak çıkar ile kavramların Çin-Rusya-Hindistan iş birliğinin önemli siyasi temeli olduğunu ve aynı zamanda üçlü iş birliği için güç kaynağı olduğunu ifade etti.

(İHA)