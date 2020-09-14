Son dakika haberleri... Çin, Tayvan'a geçmeye çalışan 12 Hong Konglu aktivistin gözaltına alındığını doğruladı - Son Dakika

HONG Çin, yasa dışı yollardan Tayvan'a geçmeye çalıştıkları iddia edilen 12 Hong Konglunun gözaltına alındığını teyit etti.

Çin'in güneyindeki Shenzhen kenti Kamu Güvenlik Bürosunca pazar günü yapılan açıklamada, geçen ay deniz yoluyla yasa dışı şekilde Tayvan'a geçmeye çalışan 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, geçen yılki hükümet karşıtı protestolarla bağlantılı olduğu belirtilen 12 Hong Konglu aktivistin yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştığı sırada gözaltına alındığı kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltına alınanların "aktivist değil, Hong Kong'u Çin'den ayırmaya çalışan unsurlar" olduğunu savundu.

Demokrasi yanlısı Milletvekili Eddie Chu ise RTHK'ye (Radyo Televizyon Hong Kong) verdiği röportajda, aktivistlerin sözde ayrılıkçı faaliyetler nedeniyle değil yasa dışı yollardan sınırı geçmekle suçlandığını vurgulayarak, bu kişilerin ileriki süreçlerde daha ağır suçlamalarla ve uzun süreli hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği endişesini dile getirdi.

Hong Konglu aktivistlerin tartışmalı ulusal güvenlik yasası nedeniyle adadan ayrılmak ve Tayvan'a gitmek istediği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD'nin "demokrasi aktivistleri" olarak adlandırdığı 12 kişinin gözaltına alınmasından "derin endişe duyduğunu" ifade etmişti.

Gözaltına alınan aktivistlerin aileleri, 12 Eylül Cumartesi günü düzenledikleri basın toplantısında, 12 Hong Konglunun yasal haklarının ihlal edildiğine dikkati çekerek, adaya iade edilmeleri çağrısında bulunmuştu.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklıyor. İlgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.?

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" belirtmişti.