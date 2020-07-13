Son dakika haberleri... Çınar sertifika törenine katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çınar sertifika törenine katıldı

Son dakika haberi: Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 2.Dönem Fotoğraf Atölyesi Kursu kapanış programına katılarak, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 2.Dönem Fotoğraf Atölyesi Kursu kapanış programına katılarak, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir


Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binasında gerçekleşen 2.Dönem Fotoğraf Atölyesi Kursuna 25 kursiyer katılırken, eğitmen Müslüm Mutlu ve Ahmet Denizer tarafından fotoğraf makinesi ayarları, ışık, aydınlatma, objektifler, diyafram, enstantane gibi teknik konuların yanında analog fotoğraftan başlayıp dijital fotoğrafa kadar fotoğrafın tarihi ve fotoğrafta kompozisyon eğitimleri verildi.


"Fotoğraf sanatına gönül verenleri tebrik ediyorum"


12 haftalık eğitimlerin ardından düzenlenen sertifika törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, fotoğraf sanatına gönül verenleri tebrik ederek kutladı.


Yeşilyurt Kent Konseyinin temel amacının Yeşilyurt'u toplumun kesimleriyle birlikte yönetmek olduğunu ifade eden Başkan Çınar, " Yeşilyurt'un tüm renkleri sloganıyla sanatsal, kültürel, eğitim ve sportif faaliyetlerine ara vermeden devam eden Kent Konseyimiz başarılı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Fotoğraf Çalışma Grubumuz tarafından düzenlenen ve 25 kursiyerimizin katıldığı fotoğraf atölyesi kursunun oldukça verimli ve güzel geçtiğine inanıyorum. Öğrenmek, bilgi sahibi olmak ve bir konu hakkında uzmanlaşmak toplum ve insan hayatı için çok önemlidir. Fotoğrafçılık ise insan hayatında çok özel bir yeri vardır. Kursiyerlerimiz öğrendikleri değerli bilgilerle hayatlarına farklı bir pencere açmış oldular. Edindikleri teorik ve pratik bilgiler ışığında fotoğraf sanatının daha iyi noktaya gelmesine katkı sunacaklar. Çekilen fotoğraflardan oluşan görsellere baktım, her biri bizim için ayrı bir değer ve kıymete sahiptir, hepinizin emeklerinize sağlık. Eğitmenlerimizi ise deneyimlerini ve tecrübelerini kursiyerlerimize paylaştıkları için ayrıca tebrik ediyor ve kutluyorum. Kursta fotoğraf sanatıyla ilgili her türlü malzemenin yanı sıra eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan hem dökümanlar hem de görsellerin yer alması kursiyerlerimizin doğru ve güzel bilgiler almalarına neden oldu. Kursu başarıyla tamamlayan fotoğrafçılarımızdan güzel kareler ve değerli eserler bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Yeşilyurt'u ve gündelik hayatı anlatan fotoğraf yarışması düzenlemiştik, orada dereceye giren eserleri Gedik Kültür Merkezimizdeki sergi alanında ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk, çok güzel geri dönüşler aldık, sizlerin de çekeceğiniz değerli eserleri halkımızla buluşturmaktan mutluluk duyarız. Fotoğraf sanatına adım attığınız için tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum ve hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmasından sonra kursun eğitmenlerine teşekkür plaketi, kursiyerlere ise sertifikalarını takdim etti. - MALATYA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çınar sertifika törenine katıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:40 Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi 20:30 Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi 20:09 Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
20:30
Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı
20:09
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
20:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 22:09:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Çınar sertifika törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]