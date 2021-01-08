Son dakika haberleri... Cinayet davasında tahliye sonrası ortalık karıştı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cinayet davasında tahliye sonrası ortalık karıştı

08.01.2021 00:57
Son dakika haberleri... Cinayet davasında tahliye sonrası ortalık karıştı, System.String[]

Son dakika haberler... Isparta'da yaklaşık 3 yıl önce Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili sanık Ali Aydıner'in yargılandığı davada tutuklu sanık Ali Aydıner'in tahliyesi ve beraatine karar verildi.

Isparta'da yaklaşık 3 yıl önce Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili sanık Ali Aydıner'in yargılandığı davada tutuklu sanık Ali Aydıner'in tahliyesi ve beraatine karar verildi. Mahkeme çıkışı taraftarların yakınları arasında kavga çıktı. Tarafların kavgası araya polisin girmesiyle yatıştırıldı.

Isparta'da bir fabrikada çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin (33) ve aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı (23), 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. İkilinin öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duran emniyet ekipleri, en son birlikte görüldükleri Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava bugünkü duruşmayla devam edildi. Aydıner'in SEGBİS ile katıldığı duruşmada Korhan Taştekin'in eski eşi Özlem Singeç, annesi Fatime Taştekin ve babası Orhan Taştekin, Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede sanık Ali Aydıner'in ablası İlkay Kırmızıgül'ün bir önceki duruşmada dinlenmesi için dilekçe verdiği gizli tanığın ifadesine başvuruldu. Gizli tanık, Zehra Çaycı'yı ortadan kaybolduktan sonra görenlerin olduğunu, bu duruma da gören kişilerin kendisine anlattığını söyledi. Mahkeme, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in öldürülmesine ilişkin somut delil olmadığı gerekçesiyle tutuklu Ali Aydıner'in serbest bırakılması ve beraatine karar verdi.

Aydıner hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istenmişti

Savcı, bir önceki duruşmada sanığın mahkeme kararı ile alınan ses kayıtlarında cinayeti itiraf ettiğini, suçunun sabit olduğunu belirterek, 2 kez müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Duruşma sonrası kavga çıktı

Mahkeme çıkışı tarafların yakınları arasında kavga çıktı. Korhan Taştekin'in yakınları sanığın yakınlarına 'senin oğlun yaptı. Sizde şu kadar vicdan yok. Siz Allah'tan korkmazsınız" dedi. Tarafların kavgasının büyümemesi için emniyet ekipleri araya girdi. Ekipler, Korhan Taştekin'in ailesini adliyenin dışına çıkardı.

"Somut deliller olmadığı için tahliyesine karar verdi"

Ali Aydıner'in avukatı Gökhan Çetinkaya, mahkemenin müvekkilinin dosya kapsamında suçlu olmadığına ve herhangi bir delil bulunmadığını belirterek, tahliyesine karar verdiğini söyledi. Çetinkaya, "Mahkeme bir tazminata hükmedecek. Dosya kesinleşmiş değil. Hukuk süreci devam edecek. Büyük ihtimal karşı taraf karara itiraz edecektir. Kesin sonuç hukuk süreci sona erdikten sonra netleşecektir. Ama mahkeme somut deliller olmadığından müvekkilimin tahliyesine ve beraatine karar verdi" dedi.

"En başından beri suçsuz olduğunu biliyorduk"

Ali Aydıner'in ablası İlkay Kırmızıgül ise karar hakkında mutlu olduğunu belirtti. En başından beri kardeşinin suçsuz olduğunu bildiklerini ifade eden Kırmızıgül, "Bunu her zaman söylüyordum. Kardeşimin arkasında dimdik durduk. Kardeşim beraat etti. Adaletimize ve devletimizin hakim ile savcılarına güveniyorduk. Suçsuz olduğunun ortaya çıkmasına sevindik" diye konuştu.

"Asla oğlumdan kuşkum yoktu"

Ali Aydıner'in annesi Alime Aydıner de hep doğrudan yana dilekte bulunduğunu belirterek, "Asla oğlumdan kuşkum yoktu. Çıkacak diye bekliyorduk. Çok mutluyuz. Ali öyle bir şey yapacak biri değil" dedi.

"Üzerimize saldırdılar"

Kavga olayına değinen Alime Aydıner, "Biz hiçbir şey demedik ama bana 'nasıl annesin' dedi. Ona cevap vermem gerekti. Üzerimize saldırdılar. Ben de kendisine 'sen kendi anneliğine bak' dedim" diye konuştu. - ISPARTA

Mahkeme, Isparta, kavga, Karar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Cinayet davasında tahliye sonrası ortalık karıştı - Son Dakika


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