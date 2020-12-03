Son dakika haberleri: Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (3) - Son Dakika

1 POLİS MEMURU, ŞEHİT OLDU

Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş'ın, Kahramanmaraş'taki otele kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.