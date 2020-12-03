Son dakika haberleri: Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (3) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (3)
03.12.2020 13:27
Son dakika haberler... 1 POLİS MEMURU, ŞEHİT OLDUAntalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş'ın, Kahramanmaraş'taki otele kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
1 POLİS MEMURU, ŞEHİT OLDU
Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş'ın, Kahramanmaraş'taki otele kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
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