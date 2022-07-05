Şanlıurfa'da hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), "dolandırıcılık" ve "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç'nin (40) merkez Haliliye ilçesinde olduğunu tespit etti.
JASAT ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika