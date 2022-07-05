İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( JASAT ), "dolandırıcılık" ve "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç'nin (40) merkez Haliliye ilçesinde olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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