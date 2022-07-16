Son dakika haber: CİNAYETİN MAZERETİ BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM - Son Dakika
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Son dakika haber: CİNAYETİN MAZERETİ BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM

16.07.2022 11:15

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da portakal bahçesinde buluştuğu arkadaşı Abdülkadir Kayli'yi (26) pompalı tüfekle öldürüp, S.A.?yı da (17) yaralayan Mücahit Tuğrul (33) ile yanındaki 3 şüpheli yakalandı.

ADANA'da portakal bahçesinde buluştuğu arkadaşı Abdülkadir Kayli'yi (26) pompalı tüfekle öldürüp, S.A.?yı da (17) yaralayan Mücahit Tuğrul (33) ile yanındaki 3 şüpheli yakalandı. Tutarsız ifade veren cinayet şüphelisi Tuğrul, Abdülkadir, geçmişte benden çakımı istemişti. Beni kızlarla buluşmak için bir yerlere çağırıyordu. Beni öldüreceğini düşünüyordum. Ondan önce ben yaptım? dedi.

Olay, 12 Temmuz günü saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit Tuğrul, gece saatlerinde arkadaşları Reşit Memiş (28), Ramazan Adıgüzel (19) ve Bayram İpek (23) ile buluştu. Tuğrul, mahalleden arkadaşı Abdülkadir Kayli ve S.A.?yı telefonla arayıp, buluşmak için portakal bahçesine çağırdı. Tuğrul ile arkadaşları, bir süre sonra yanlarına gelen Kayli ile S.A.?yı hiçbir şey söylemeden dövdü. Tuğrul, aracından aldığı pompalı tüfekle Kayli'yi iki bacağından, yanındaki S.A.?yı ise sağ bacağından vurdu. Kayli ile S.A. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı yaralıları, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Abdülkadir Kayli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.A.?nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri adresleri belirlenen şüphelileri, eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

'BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM'

Emniyete götürülen şüphelilerden Bayram İpek'in 'Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak' suçundan arandığı belirlendi. Cinayet şüphelisi Mücahit Tuğrul ise sorgusunda tutarsız ifadeler verdi. Tuğrul, Abdülkadir, geçmişte benden çakımı istemişti. Beni kızlarla buluşmak için bir yerlere çağırıyordu. Beni öldüreceğini düşünüyordum. Ondan önce ben yaptım? diye konuştu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit Tuğrul ile yanındaki Reşit Memiş ve Ramazan Adıgüzel çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayetle ilgili adli kontrol kararı ile serbest bırakılan İpek ise 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: CİNAYETİN MAZERETİ BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM - Son Dakika

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