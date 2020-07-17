Son dakika haberleri... Cinayetle sonuçlanan 'Tuvaletini buraya yapma tartışması' nın sanığına 25 yıl hapis - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cinayetle sonuçlanan 'Tuvaletini buraya yapma tartışması' nın sanığına 25 yıl hapis

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde alkol alırken tartıştığı bir grup arasında bulunan 21 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde alkol alırken tartıştığı bir grup arasında bulunan 21 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 2 Ağustos tarihinde Kocaeli'nin Gölcük Değirmendere sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde 3 arkadaşı ile alkol alan Müslüm A. (25), tuvaletini yapmak için bir ağacın yanına gitti. Bu sırada Müslüm A.'yı gören bir grup, rahatsız olduklarını söyleyerek şahsı uyardı. Bunun üzerine Müslüm A. ile grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Müslüm A. cebinden çıkardığı bıçakla Çağatay Burak Atay (21) bıçakladı. Müslüm A. sahilde bulunan vatandaşların da yardımıyla etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Atay kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Müslüm A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada tutuklu yargılanan Müslüm A., savunmaların ardından önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti daha sonra yapılan indirimler ile sanık Müslüm A.'nın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık ayrıca yasak silah bulundurmak suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Cinayetle sonuçlanan 'Tuvaletini buraya yapma tartışması' nın sanığına 25 yıl hapis - Son Dakika
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