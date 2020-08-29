Son dakika haberleri: Çine'de ahır yangını - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesi Cumalı Mahallesi'nde çıkan ahır yangını Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken ahırdaki hayvanlar kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumalı Mahallesi'ndeki bir ahırda yangın çıktı. Yangın haberinin duyulmasının ardından itfaiye ekipleri hızla yangın bölgesine intikal etti. Ahırdaki samanların tutuşması üzerine büyüyen yangın, etraftaki evlere sıçramadan kontrol altına alınırken ahırda ve bir araçta maddi hasar meydana geldi. Ahırdaki hayvanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra ASKİ'ye ait arazözler ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleriyle de müdahalede bulunuldu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN