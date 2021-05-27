Son dakika haberleri: Çine'de arazi yangını - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Arazinin ekili olması nedeniyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden destek istendi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği öğrenildi. - AYDIN