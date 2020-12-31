Son dakika haberleri... Çınkıl: "Söndüğünü sandığınız ufak bir kıvılcım yangına neden oluyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çınkıl: "Söndüğünü sandığınız ufak bir kıvılcım yangına neden oluyor"

31.12.2020 14:24
Son dakika haberleri... Çınkıl:

Son dakika gündem haberine göre Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl, Ordu ve ilçelerinde son zamanlarda farklı bölgelerde çıkan yangınların özellikle vatandaşların söndüğünü zannettiği közlerin yeniden alevlenmesine neden olduğu için büyük çapta yangınların bu şekilde başladığını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl, Ordu ve ilçelerinde son zamanlarda farklı bölgelerde çıkan yangınların özellikle vatandaşların söndüğünü zannettiği közlerin yeniden alevlenmesine neden olduğu için büyük çapta yangınların bu şekilde başladığını söyledi.

Ordu genelinde ve ilçelerinde son zamanlarda çıkan ormanlık alanlardaki yangınlarla alakalı Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl açıklamalarda bulundu. Çınkıl, "En ufak söndüğünü zannetiğimiz közler, yeniden alevlenerek yangına neden oluyor. Burada vatandaşlarımızın hassasiyet göstererek tek bir kıvılcımın bile sönmeden yanından ayrılmamalarını istiyorum" dedi.

Ordu genelinde vatandaşların bahçe temizliği ve dikkat etmemelerinden dolayı çıkan yaklaşık 40 yangına müdahale edildiğini söyleyen daire başkanı Çınkıl," İlimiz genelinde son bir hafta içerisinde 40'a yakın bahçe ve orman yangınları meydana geldi. Havaların sıcak ve kurak gitmesiyle birlikte bunun yanında pandeminin de etkisiyle vatandaşlarımız zamanlarını evlerinde ve bahçelerinde geçiriyorlar. Tabi bahçelerinde temizlik amaçlı topladıkları otlar, kuru yapraklar ve ağaç dalları gibi bahçe artıklarını temizlik amaçlı orman kenarlarında yakıyorlar. Tabi bunun neticesinde de otların kuru olmasından dolayı çok hızlı alev alıyor. Ardından kontrol dışına çıkılabiliyor. Yada söndürüldü zannedilerek akşam insanlarımız evlerine gittiklerinde rüzgarında etkisiyle söndü zannedilen közler yeniden alevlenerek orman veya bahçelerin yanmasına sebep oluyor. Tabi bilinçsizce yakılan ateşlerin sonucunda sadece bahçe temizliği değil, doğamızda yaşayan bir çok canlıda zarar görüyor. Bunlar bizim milli servetimiz. Bunları söndürme anındaki ve sonrasındaki milli servetimizde zarar görüyor. Biz bu meydana gelen yangınlarda vatandaşlarımızı sosyal medya, yazılı ve görsel medyalarımızın aracılığıyla uyarıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan ricamız bahçelerdeki atıkları yakmayalım. Orada sadece ateşle temizlik yapılmıyor, aksine diğer canlılarımızın da yaşamlarına son vermiş oluyorsunuz" diye konuştu.

Her yangın çıkmasının ardından engebeli araziler ve yanlış parklanmalar nedeniyle yangına erken müdahalede zorlandıklarını söyleyen Yusuf Çınkıl," İtfaiye arabası siren lambası ve tepe lambası açık gidiyorsa mutlaka bir olaya veya yangına gidiyordur. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli ve duyarlı olmalarını istiyoruz. Özellikle bu son günlerdeki orman yangınlarında, yangınlara ulaşılması güç bir noktaya geldi. Tabi burada orman işletme ekipleri ve itfaiye ekiplerimiz çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Engebeli araziler, araçların giremediği alanlar var. Tabi bununda önlemini bilerek vatandaşlarımızın bilinçli olmasını istiyoruz. İtfaiye araçları ihbar geldiği andan itibaren bir dakika içerisinde olay yerine ulaşmaya çalışıyorlar. Tabi bu ihbarı herkes kendi ailesinden veya kendi yakınlarından birilerinin başının dertte olduğunu düşünerekten araçlarını uygunsuz park etmemesi gerekiyor. Bunun yanında trafik akışında da mutlaka itfaiye araçlarına öncelik tanıyıp onlara bu hassasiyeti göstermek önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca Çınkıl, her yangın sonrasında itfaiye araçlarının anlık bakım yapıldığını da sözlerine ekledi. - ORDU

Son dakika haberleri... Çınkıl: Söndüğünü sandığınız ufak bir kıvılcım yangına neden oluyor
Son dakika haberleri... Çınkıl: Söndüğünü sandığınız ufak bir kıvılcım yangına neden oluyor
Son dakika haberleri... Çınkıl: Söndüğünü sandığınız ufak bir kıvılcım yangına neden oluyor
Son dakika haberleri... Çınkıl: Söndüğünü sandığınız ufak bir kıvılcım yangına neden oluyor
Son dakika haberleri... Çınkıl: Söndüğünü sandığınız ufak bir kıvılcım yangına neden oluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çınkıl: 'Söndüğünü sandığınız ufak bir kıvılcım yangına neden oluyor' - Son Dakika


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