Son dakika haberi! Cinnet geçiren şahıs çocuğunu ve eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Cinnet geçiren şahıs çocuğunu ve eşini öldürüp intihar etti

05.07.2022 22:20

Son dakika 3. sayfa haberi... Cinnet geçiren şahıs çocuğunu ve eşini öldürüp intihar etti Mersin'de boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 31 yaşındaki şahıs, önce eşini ardından 3 yaşındaki oğlunu tabancayla öldürten sonra aynı silahla intihar etti.

Cinnet geçiren şahıs çocuğunu ve eşini öldürüp intihar etti

MERSİN - Mersin'de boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 31 yaşındaki şahıs, önce eşini ardından 3 yaşındaki oğlunu tabancayla öldürten sonra aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Cevher 3 Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Dilek (31), çıkan bir tartışma sonrası boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Nurgül Gülsoy Dilek'i binanın 1. katındaki evlerinin yatak odasında tabancayla vurarak öldürdükten sonra, 3 yaşındaki oğlu Yiğit Dilek'i de evinin çıkış kapısının önünde aynı silahla öldürdü. Cinnet geçirdiği ileri sürülen Ali Dilek, ardından tabancayla başına bir el ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin talebi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yardımıyla girilen evde, Dilek ailesinin cansız bedeni bulundu. Olay Yeri İnceleme ve savcının yaptığı incelemelerin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Bu arada çiftin yakınları haber alarak geldikleri olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, Ali Dilek'in yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan 7 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Cinnet geçiren şahıs çocuğunu ve eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika

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