Cinnet getiren koca eşini 11 bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika

Cinnet getiren koca eşini 11 bıçak darbesiyle öldürdü

GAZİANTEP Gaziantep'te üç çocuk annesi bir kadın, cinnet getiren eşi tarafından odaya kilitlendikten sonra 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası eşini öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı koca gözaltına alınırken, talihsiz kadın ise yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, sabah erken saatlerden Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurcan (40)-Nurettin K. çifti, sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında cinnet getiren Nurettin K., mutfaktan bıçak aldıktan sonra eşi ve kendisini bir odaya kilitledi. Cinnet getiren koca, daha sonra elindeki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 11 defa bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan üç çocuk annesi Nurcan K., sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Vücuduna 11 bıçak darbesi alarak ağır yaralandıktan sonra hastanede ameliyata alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden üç çocuk annesi kadının cansız bedeni hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı koca gözaltına alındı

Olay sonra yakalanan katil zanlısı koca Nurettin K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki kocanın sorgu işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.