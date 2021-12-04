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Son dakika haberleri... Cinsel içerikli fotoğraf davasında beraat - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cinsel içerikli fotoğraf davasında beraat

04.12.2021 11:38
Son dakika haberleri... Cinsel içerikli fotoğraf davasında beraat

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da kuru yemiş mağaza zinciri bulunan iş insanı E.Ö. (32), eski çalışanı D.K. adlı kadına sosyal medya hesabından cinsel içerikli fotoğrafını gönderdiği iddiasıyla 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, fotoğraf bilirkişi raporu ile başkasına...

ANKARA'da kuru yemiş mağaza zinciri bulunan iş insanı E.Ö. (32), eski çalışanı D.K. adlı kadına sosyal medya hesabından cinsel içerikli fotoğrafını gönderdiği iddiasıyla 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, fotoğraf bilirkişi raporu ile başkasına ait olduğu belirlenince beraat etti.

Mağaza zincirinin Mamak şubesinde çalışan D.K., Mayıs 2019'da işten çıkarıldı. Yaklaşık 1 ay sonra D.K.'ye sosyal medya hesabı üzerinden farklı bir hesaptan bir erkeğe ait yüzü görünmeyen cinsel içerikli fotoğraf gönderildi. D.K., söz konusu fotoğrafı eski patronu E.Ö.'nün gönderdiğini iddia ederek şikayette bulundu. Soruşturma sonunda iş insanı E.Ö., hakkında 'cinsel taciz' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'IN EŞİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ' Ankara, 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, şikayetçi olduğunu söyleyen D.K., "Yanında çalıştığım sürede bana bir kez içki içmeyi, bir kez de birlikte tatile gitmeyi teklif etmişti. Ben bu teklifleri kibarca reddetmiştim. Eşi beni kıskandığı için işten çıkarıldım. Suça konu fotoğraf daha önce şiir paylaşımları yaptığı için takip ettiğim hesaptan 3 Haziran 2019'da gönderildi. Kimin tarafından gönderildiği konusunda bir tahminim yoktu. Ancak, eşi, fotoğrafın eşine ait olduğunu ve fotoğrafın çekildiği yerin kendi yatak odaları ile aynı olduğunu söyledi" dedi.Savunmasını yapan sanık E.Ö. de, "Ben bahsedilen fotoğrafı daha önce görmedim. Ancak kendisini aldattığımı iddia ederek boşanma davası açan eşimin, davaya delil sunabilmek için müşteki D.K. ile bana böyle bir komplo kurduklarını düşünüyorum. Bahsedilen fotoğraf bana ait değil, suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.BERAAT KARARI

Davanın karar duruşmasına, sanık ve müşteki ile taraf avukatları katıldı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda suça konu olan fotoğrafın, beden muayenesi yapılan sanıkla uyumlu olmadığının tespit edildiği, kullanılan sosyal medya hesabının da sanık tarafından kullanıldığına dair somut bir kanıt elde edilemediği belirtildi. Rapor konusunda görüşü sorulan D.K., şikayetinin devam ettiğini belirtirken, sanık E.Ö. raporun kendisine kurulan komplonun ispatı olduğunu söyleyerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, fotoğrafın gönderildiği hesabın sanık tarafından kullanıldığına yönelik bir kanıt bulunamaması, suça konu fotoğrafların sanığa ait olmadığı yönünde rapor gelmesi nedeniyle sanığın beraatına karar verdi.


Son dakika haberleri... Cinsel içerikli fotoğraf davasında beraat
Son dakika haberleri... Cinsel içerikli fotoğraf davasında beraat

Ankara, Mayıs, Taciz, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cinsel içerikli fotoğraf davasında beraat - Son Dakika


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