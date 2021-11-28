Üye Girişi
Son dakika haberleri: 'Cinsel istismar' şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz - Son Dakika

Son dakika haberleri: 'Cinsel istismar' şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz

28.11.2021 13:19

Edinilen son dakika haberine göre ANKARA'da, N.Y. (13) adlı kız çocuğuna içki içirip, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen F.A. (22), gözaltına alındı.

ANKARA'da, N.Y. (13) adlı kız çocuğuna içki içirip, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen F.A. (22), gözaltına alındı. Suçlamayı reddeden F.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. N.Y.'yi baygın halde eve götürdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan F.A. hakkında, yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Mamak ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi N.Y., iddiaya göre, 11 Kasım'da mahalleden tanıdığı F.A. ile ıssız sokakta buluşup, alkol aldı. N.Y., daha sonra alkolün etkisiyle fenalaştı. Bunun üzerine F.A., baygın olan N.Y.'yi kucağına alıp, aracına bindirerek, kızın Mamak'taki evine götürdü. Bir süre sonra F.A., evden ayrıldı. N.Y.'nin ailesi, komşularının durumu anlatması üzerine eve geldi. Hastaneye götürülen N.Y.'nin, 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

10 GÜN SONRA İSTİSMARI SÖYLEDİ

Olaydan 10 gün sonra N.Y., ailesine, F.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ancak tehditleri nedeniyle bu zamana kadar sustuğunu söyledi. Bunun üzerine aile, karakola giderek F.A.'dan şikayetçi oldu. Şikayetin ardından gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen F.A., serbest bırakıldı. Kızın ailesinin avukatı Büşra Ayaz, güvenlik kamerası görüntüsüyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İtirazın ardından F.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; F.A.'nın, N.Y.'yi kucağında taşıdığı ve bu şekilde eve çıkardığı anlar yer aldı.

Öte yandan Antalya'da olduğu öğrenilen F.A.'nın babasının, N.Y.'nin ailesini arayarak, Olayın üzerini kapatalım, çocukların arasında bir nişan yapalım. 18 yaşına gelince evlendiririz dediği öne sürüldü. N.Y., karakolda verdiği ifadesinde, Bana istemediğim şeyler yaptığı için şikayetçiyim dedi.

Aile ise şüphelinin yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi.

'ODASINDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR'

Avukat Büşra Ayaz, olayın ardından N.Y.'nin odasından dışarı çıkmadığını belirterek, 13 yaşındaki bir kız çocuğu, 22 yaşındaki bir şahıs tarafından kendi evinde istismara uğradı. Alkol kullandıktan sonra çocuk bayılıyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğundan 1.80 promil alkol çıkıyor. Baygın bir şekilde evine çıkarıyor, cebinden anahtarını alıyor. Çocuğu içeri alıyor ve olayı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 10 gün önce gerçekleşen bu olayın akabinde şüpheli tutuksuz yargılandı. Olaylara müdahale ettikten sonra tarafımca kamera görüntüleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğumuzda da olayla alakalı kamera kayıtları incelendikten sonra savcı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüphelinin şu anda Antalya sınırları içerisinde olduğu biliniyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı mahvolmuş, psikolojik olarak da etkilenmiş durumda. Odasından dışarı çıkmıyor, okula gidemiyor. Bu olaydan dolayı eğitimi aksadı diye konuştu.

Şüphelinin en kısa sürede yakalanıp, en ağır cezayla yargılanmasını istediklerini belirten avukat Ayaz, ayrıca ailesinin psikolojik destek görmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika haberleri: 'Cinsel istismar' şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz
Son dakika haberleri: 'Cinsel istismar' şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz
Son dakika haberleri: 'Cinsel istismar' şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz
Son dakika haberleri: 'Cinsel istismar' şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz

Antalya, Kasım, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'Cinsel istismar' şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaza adeta geliyorum dedi! Aşırı hız yapıp 100 metre sürüklenen milyonluk aracın tekeri koptu 15:28 Kaza adeta geliyorum dedi! Aşırı hız yapıp 100 metre sürüklenen milyonluk aracın tekeri koptu Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar 14:03 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı 13:59 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın 11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı 21:41 Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı

Son Dakika Haberleri
15:29 Yerin altından gelen ses tüm köyü korkuttu! Toprağın altından kayıp at çıktı
15:22 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi
15:10 All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi
14:46 "Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı daha çok ağrıdı
14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:19 Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda
14:17 Beşiktaş'ta bir devir bitiyor mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü
14:02 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar
14:00 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
13:59 Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış
Yerin altından gelen ses tüm köyü korkuttu! Toprağın altından kayıp at çıktı Yerin altından gelen ses tüm köyü korkuttu! Toprağın altından kayıp at çıktı         
15:29
İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi         
15:22
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular         
01:13
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 15:38:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: 'Cinsel istismar' şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement