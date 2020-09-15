Son dakika haberleri | Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre?nin annesi: Yavrumun ahı yerde kalmasın - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre?nin annesi: Yavrumun ahı yerde kalmasın

Son dakika habere göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde intihar eden Emre Y.'ye (23) 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen akrabası V.T.'nin (68) tutuklu yargılandığı davanın 5'inci duruşması Edirne Adliyesi'nde görüldü.

Son dakika haberleri | Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre?nin annesi: Yavrumun ahı yerde kalmasın, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde intihar eden Emre Y.'ye (23) 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen akrabası V.T.'nin (68) tutuklu yargılandığı davanın 5'inci duruşması Edirne Adliyesi'nde görüldü. Sanık V.T.'nin tutuklu yargılanmasının devamına karar verildiği duruşmanın çıkışında gözyaşlarına boğulan Emre Y.'nin annesi Hülya Oya Y., "Yavrumun kanı yerde kalmasın istiyorum. Bu ölse bile bana yetmiyor. Genç yaşında fidanım gitti. Yavrum gitti, ben her gün toprakla konuşuyorum. Elbiselerini kokluyorum. Bana cevap vermiyor. Yavrumun ahı yerde kalmasın" dedi.

Çorlu'da küçük yaştan beri akrabası V.T.'nin cinsel istismarına uğradığı iddia edilen Emre Y., 29 Nisan 2019'da 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntiharından 1 ay önce ailesine, uğradığı sistematik istismardan bahseden ve 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan V.T isimli akrabalarının cinsel istismarına uğradığını söyleyen Emre Y., 2011'e kadar dönem dönem istismarın devam ettiğini anlattı. Emre Y.'nin, V.T. ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu; ancak intiharından sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı. Emre Y.'nin intiharından sonra gözaltına alınan ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' gerekçesiyle tutuklanan V.T., 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi. DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDITahliyenin ardından Edirne Cumhuriyet Savcısı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda V.T. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Karar sonrası V.T., 19 Ağustos 2019'da Çanakkale'de tutuklandı. Sanık V.T.?nin, Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmasının 5'inci celsesi bugün görüldü. V.T. duruşmaya tutuklu bulunduğu Çanakkale Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Emre Y.'nin anne ve babası ile 2 ablası katıldı. Mahkeme heyeti, Covid -19 tedbirleri kapsamında duruşmayı basına ve izleyicilere kapatma karara aldı.  'HER GÜN TOPRAKLA KONUŞUYORUM'Duruşma sonrası sanık V.T.?nin tutuklu yargılanmasına karar veren mahkeme davayı  2 Kasım'a erteledi. Duruşmanın ertelenmesi ve karar çıkmamasına tepki gösteren mağdur Emre Y.?nin annesi Hülya Oya Y. ise mahkeme çıkışı gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun kanının yerde kalmaması için adaletin yerini bulmasını istediğini söyleyen Hülya Oya Y., "Yavrumun kanı yerde kalmasın istiyorum. Bu adam ölse bile bana yetmiyor. 25 yaşında fidanım gitti. Yavrum gitti, ben her gün toprakla konuşuyorum. Elbiselerini kokluyorum. Bana cevap vermiyor. Yavrumun ahı yerde kalmasın. Yalvarıyorum kalmasın. Pırıl pırıldı benim çocuğum. Benim oğlum aslanlar gibiydi. Ben onu okuttum, askere yolladım. Onu gördükçe ölmek istiyorum. Onu assınlar, adalet istiyorum" dedi.'UMUT VERİCİ BİR KARAR?Emre Y.?nin ailesinin avukatılığını üstlenen İstanbul Barosu avukatlarından Merve Uçanok ise duruşmada çok yol kat ettiklerini ifade ederek, sanığın tutuklu yargılanmasına devam kararının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Uçanok, "1 yılı aşkın bir süredir bir mücadele verdik. Çok da yol kat ettik. Bugün yargılamanın 5'inci celsesine geldik. Sanığın tutukluluk hali devam ediyor. Bugün çıkan bu karar, şu an için bizi mutlu eden, yargılamanın sonunu düşündüğümüzde, bize de umut veren bir karar" dedi.'ARTIK SONA GELİNDİ?Davanın uzamasına dair sorulara da yanıt veren Avukat Uçanok, "Bu dava ile ilgili herkes soruyor, yargılama niçin bu kadar uzun sürdü diye. Bu konuyla ilgili kısa bir açıklama getirmek istiyorum. İçeride ters giden hiçbir şey yok. Sadece, dosyada toplanması gereken bir takım deliller var, bu deliller dosyaya girdikten sonra zaten sayın savcımız esas hakkında mütaalasını açıklayacak, ardından dosyamız karar aşamasına gelecek. Gerçekten de sona gelindi. Bütün bu delillerin toplanması da bizim dosyamızın selameti açısından hayırlı bir durum olacak" ifadelerini kullandı.BABADAN 'TEHDİT' İDDİASI

Öte yandan Emre Y.?nin babası Mehmet Aydın Y. ise 25 Şubat'ta Edirne'deki bir otelde tehdit edildiğini iddia etti. Mehmet Aydın Y., "Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. İsterse hakim beni içeri atsın, yine korkmuyorum. Çünkü isyan ediyorum. Başından beri bu insanlar var. Oğlu bilmesine rağmen hiçbir şey anlatmadı. Kızı da, eşi de biliyordu" diye konuştu.


Edirne Adliyesi, İntihar, Edirne, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 23:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre?nin annesi: Yavrumun ahı yerde kalmasın - Son Dakika

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