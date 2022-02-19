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Son dakika haberleri | Cinsel istismarla suçlanan öğretmen için 168 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cinsel istismarla suçlanan öğretmen için 168 yıla kadar hapis istemi

19.02.2022 12:33
Son dakika haberleri | Cinsel istismarla suçlanan öğretmen için 168 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haber... Ankara'da 8 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen hakkında 168 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara'da 8 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen hakkında 168 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Keçiören ilçesinde bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan E.D hakkında, 15 yaşındaki 8 kız öğrencinin ailelerinin şikayeti üzerine geçen ay soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan E.D, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle 10 Ocak'ta Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen ve yanlış anlaşıldığını öne süren şüpheli, "çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürütün Cumhuriyet savcısı, Çocuk İzleme Merkezinde (ÇİM) psikolog gözetiminde çocukların ifadelerini aldı.

Diğer delilleri de değerlendiren savcı, suçun zincirleme şekilde farklı mağdurlara karşı işlenmesini göz önünde bulundurarak, şüpheli hakkında "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan ceza istemiyle iddianame düzenledi.

İddianamede, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan bir eğitici olması nedeniyle artırım maddeleri de uygulanarak şüpheli hakkında 168 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

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Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cinsel istismarla suçlanan öğretmen için 168 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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