BOLU'da, 2 çocuğunun annesi Ş.S.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 'cinsel saldırı' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamalarıyla S.B.'nin tutuksuz yargılanmasına başlandı. S.B., duruşmada cinsel saldırı olmadığını iddia ederken, Ş.S. ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

Kentte 5 ay önce meydana gelen olayda S.B., iddiaya göre, gece eski eşi Ş.S.'nin evine gitti. İçeri giren S.B., 2 çocuğunun annesine cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından Ş.S., eski eşinden şikayetçi oldu. Ş.S., savcılıktaki ifadesinde, "Saat 00.30 gibi kapının zili çaldı. Çocuklarım geldi, sandım. Kapıyı açtığımda eski kocamı karşımda gördüm. Bana 'Senden vazgeçtiğimi mi sandın?' diyerek sarılıp beni yere yatırdı. 'İmdat' diye bağırmama rağmen yardım istememe rağmen benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Bu sırada 'Gel barışalım, sen de beni seviyorsun. Evimize gidelim' diye söylemde bulundu" dedi.

Ş.S.'nin şikayeti üzerine S.B. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'cinsel saldırı' suçlamalarıyla dava açıldı. Gözaltına alınan S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada S.B., SEGBİS üzerinden hakim karşısına çıkarıldı. Ş.S., duruşmaya katılmazken, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Ş.S., duruşmada, eski eşinden şikayetçi olmadığına yönelik dilekçeyi mahkemeye sundu.S.B. ise suçlamayı reddederek, "Yaptığım olaydan dolayı çok pişmanım. Ben kesinlikle zorla ilişkiye girmedim. Kendi gönül rızasıyla oldu. Zorla yapmaya kalksaydım, bunu yapamazdım. Öğrendiğim kadarıyla şikayetinden vazgeçmiş. Beraatimi istiyorum" dedi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.