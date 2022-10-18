Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı - Son Dakika
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Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı

18.10.2022 15:30
Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir ilkokulda birlikte görev yaptığı öğretmene cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında daha önce dava açılan okul müdürüne uzaklaştırma cezası verildi.

Mamak ilçesinde bulunan bir ilkokulda Müdür Yardımcısı E.B., Okul Müdürü A.Y.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, A.Y. hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, A.Y.'nin birlikte görev yaptığı mağdur kadına yönelik zincirleme şekilde "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda" bulunduğu ifadeleri yer aldı.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

'Aynı işte çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle bu eylemi yapmasının ağırlaştırıcı neden olduğu' belirtilen iddianamede, Okul Müdürü A.Y.'nin söz konusu suçu işlediğine dair yazışma ve görüntü kayıtlarının bulunduğu aktarıldı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, mağdur avukatının itirazı üzerine hakim, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi.

1 AY SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA

Dosya, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İlk duruşma ise 20 Ekim'de görülecek. Gelişmelerin medyada yer almasının ardından sanık A.Y., kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve hedef haline getirildiği iddiasıyla mağdur hakkında uzaklaştırma verilmesi için aile mahkemesine başvurdu. Sanığın talebini değerlendiren Ankara 2. Aile Mahkemesi, mağdur öğretmen E.B. hakkında bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.

BAŞKA BİR OKULDA GÖREVLENDİRİLMİŞ

Olay sonrası sanığın başka bir okulda görevlendirildiğini, bu sebeple müvekkiliyle aynı ortamda bulunmasının mümkün olmadığını anlatan Avukat Nurseda Arslan, buna rağmen uzaklaştırma kararının verilmesinin şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Okul değişikliği ile karşılaşan sanık, bu şekilde gözdağı vermeye çalışıyor. Müvekkilim hiçbir şekilde sanıkla iletişime geçmemiştir. Hatta biz mahkeme salonunda bile karşılaşmalarını engellemek adına müvekkilim ifade verirken sanığın salondan çıkarılmasını talep ettik. Ancak haksız yere verilen uzaklaştırma kararına itirazımız reddedilmiştir ve mağdur bir kadının onuru ve gururu bir kez daha çiğnenmiştir"

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Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı - Son Dakika

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